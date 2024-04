Sequestrador do irmão de Zezé di Camargo é preso em ação contra o tráfico

Um dos sequestradores de Wellington Camargo, irmão da dupla Zezé di Camargo e Luciano, foi preso em Jataí (GO), em uma operação contra o tráfico internacional de drogas.

O que aconteceu

Suail Nascimento Souza, 53, foi um dos presos na operação conjunta entre as polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar de Goiás. A prisão ocorreu na última sexta-feira (19), na BR-060, mas só foi noticiada nesta segunda-feira (22) pela Polícia Militar de Goiás.

No momento da prisão, ele estava com um documento falso. Além de Suail, também foram detidos outro homem e uma mulher boliviana, que não tiveram os nomes divulgados.

Agentes apreenderam grande quantidade de drogas. No total, foram apreendidos 510 kg de maconha, 20 kg de cocaína, 10 kg de skunk e duas caminhonetes. Segundo a PMGO, o destino final das drogas seria a região metropolitana de Goiás. Ainda de acordo os investigadores, a apreensão resultou em um prejuízo de R$ 3 milhões para o crime.

Todos os presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, em Goiânia, e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. O UOL não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

Foragido

Suail Nascimento Souza era considerado foragido da Justiça. Ele havia escapado por um buraco da Penitenciária de Dourados (MS), em 2020, onde cumpria pena por roubo a banco.

Souza também é um dos sequestradores de Wellington Camargo. O irmão de Zezé e Luciano foi capturado por criminosos em dezembro de 1998 e ficou em cativeiro por 96 dias.

Resgate milionário. Na ocasião, os criminosos pediram US$ 5 milhões para liberar Wellington. Em 21 de março, a família Camargo pagou US$ 300 mil aos sequestradores, que libertaram a vítima — durante o tempo em cativeiro, ele foi torturado e teve parte da orelha esquerda cortada. No total, 23 pessoas foram presas pelo sequestro. Entre elas, Suail.