Professor universitário é sequestrado, assaltado e amarrado no ES

Um professor da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) foi sequestrado, roubado e amarrado quando voltava para casa, no domingo (21). Um dos suspeitos foi preso em flagrante.

O que aconteceu

Sequestro aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O professor — que preferiu não se identificar — contou à TV Gazeta havia parado para comprar água quando foi abordado por um homem armado com uma faca. A vítima foi obrigada a dirigir com o sequestrador no banco de trás. Os dois chegaram a passar por uma blitz, mas o criminoso ficou abaixado e não foi visto.

Professor foi amarrado com uma fita de plástico. Ele havia parado o carro pouco depois, na mesma rodovia, onde outros dois suspeitos se juntaram ao sequestro. O professor, que ficou com marcas no punhos, afirmou ter sido ameaçada "o tempo todo". Os homens usaram o celular dele para fazer transferências e pedir dinheiro a vários contatos — incluindo a mãe de santo da vítima.

Após o roubo, sequestradores abandonaram o homem na via. Mesmo com as mãos e os pés amarrados, o professor conseguiu ficar de joelhos e "sair pulando" do local onde havia sido deixado, como afirmou à TV Gazeta. "Passou um rapaz de carro que me socorreu", lembrou.

Carro foi recuperado em Vitória, cidade vizinha a Vila Velha. "A partir do momento em que esse veículo adentrou em Vitória, recebemos informações do cerco eletrônico quanto à localização", explicou o guarda municipal Thiago Reis à TV Gazeta. "Tinha duas pessoas no veículo. A gente partiu para a abordagem e identificou que essas pessoas eram as mesmas [que tinham sequestrado o professor]", completou.

Dois dos suspeitos tinham 26 e 31 anos; um deles foi preso. Ao UOL, a Polícia Civil disse que o mais jovem foi levado à Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o suspeito mais velho foi ouvido e liberado, já que não foram identificados "elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante".

