Inter vence Milan e conquista Campeonato Italiano pela 20ª vez

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - A Internazionale conquistou nesta segunda-feira (22) o título da temporada 2023/2024 do Campeonato Italiano.

O 20º scudetto dos nerazzurri foi confirmado com uma vitória por 2 a 1 no clássico contra o Milan no estádio de San Siro. Foi a primeira vez em que o "Derby della Madonnina" decidiu o título da Série A.

O resultado levou a Inter a 86 pontos, 17 à frente dos rossoneri, com apenas mais 15 pontos em disputa nas cinco rodadas finais.

Precisando da vitória para confirmar o título justamente no clássico de Milão, a equipe do técnico Simone Inzaghi se lançou ao ataque e abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com um gol de Francesco Acerbi.

Na etapa final, Marcus Thuram marcou aos quatro minutos e iniciou a festa nerazzurra no estádio de San Siro.

Já na reta final do jogo, aos 35 minutos da etapa final, Fikayo Tomori descontou para os rossoneri. Os comandados de Stefano Pioli ensaiaram uma pressão em busca do empate, mas não evitaram a vitória e a confirmação da conquista da equipe rival.

Uma confusão entre os jogadores dos dois times nos instantes finais do jogo provocou a expulsão de um atleta de cada lado: Denzel Dumfries pela Inter e Theo Hernández pelo Milan.

Ainda antes do final do jogo, Davide Calabria foi expulso por uma agressão na grande área de ataque e deixou o Milan com nove jogadores.

Com este título, a Inter se isola como a segunda maior campeã italiana com 20 títulos, um a mais que o Milan.

A maior campeã do país segue sendo a Juventus, com 36 conquistas.

O título desta temporada ainda representa para a Inter a conquista da "segunda estrela": na cultura do futebol italiano, a cada dez títulos do principal campeonato do país os clubes podem ostentar uma estrela em seus escudos.

A Internazionale de 2023/2024 é apenas a sexta equipe em toda a história do Campeonato Italiano a confirmar o título com cinco rodadas de antecedência.

O recorde é compartilhado com o Torino da temporada 1947/1948; com a Fiorentina da temporada 1955/1956; com a própria Internazionale da temporada 2006/2007; com a Juventus da temporada 2018/2019; e com o Napoli da temporada 2022/2023.

A Inter ainda pode ser a segunda equipe na história a ultrapassar a marca de 100 pontos nos 38 jogos do torneio nacional. Se vencer os cinco jogos restantes, terminará o campeonato com 101 pontos, apenas um abaixo do recorde de 102 pontos registrado pela Juventus na temporada 2013/2014.

O próximo jogo dos nerazzurri será neste sábado (27), às 10h (horário de Brasília) contra o Torino no estádio de San Siro.

Já o Milan terá como missão nas rodadas finais a confirmação da vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com 14 pontos de vantagem na zona de classificação, o time de Stefano Pioli pode assegurar participação no torneio internacional já na próxima rodada.

Na briga pelo vice-campeonato, o Milan tem cinco pontos de vantagem para a Juventus. As duas equipes vão se enfrentar no sábado, às 13h, no Juventus Stadium em Turim. (ANSA).

