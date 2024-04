Caminhos rumo às oitavas da Libertadores-2024 começam a se definir

Com duas rodadas da fase de grupos concluídas, os caminhos para as oitavas de final da Copa Libertadores-2024 começaram a tomar forma. Enquanto Atlético-MG, Bolívar e River Plate buscam a terceira vitória, outros, incluindo o atual campeão Fluminense e favoritos como Flamengo e Palmeiras, procuram se consolidar. Para Grêmio e Botafogo, só a vitória interessa.

O Atlético-MG, campeão em 2013, costuma fazer boas campanhas nas fases de grupos, e a atual tem sido uma delas com vitórias notáveis sobre Caracas (1-4) e Rosario Central (2-1) para liderar o Grupo G.

Nesta terça-feira, em Belo Horizonte, recebe o Peñarol do Uruguai, com moral nas alturas após a goleada de 5 a 0 que aplicou aos venezuelanos em Montevidéu, enquanto os argentinos serão visitantes em Caracas.

A situação do Grêmio, que também joga nesta terça, contra o Estudiantes na Argentina, é oposta à vivida pelo time mineiro.

O tricolor gaúcho é o lanterna do Grupo C após sofrer duas derrotas em dois jogos. Primeiro para o The Strongest (2 a 0), na Bolívia, e depois em Porto Alegre diante do Huachipato, do Chile, pelo mesmo placar.

Por isso, a vitória sobre o Estudiantes (que tem 4 pontos) no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, será fundamental para a equipe de Renato Portaluppi.

Outro brasileiro que precisa urgentemente de uma vitória é o Botafogo, lanterna do Grupo D, onde o Junior da Colômbia e o Universitario do Peru dividem a liderança com 4 pontos, seguidos pela equatoriana LDU com 3.

O time alvinegro, sem pontos em duas rodadas, recebe os peruanos na quarta-feira no Estádio Nilton Santos.

Nesta terça-feira, os 'tubarões' de Barranquilla jogam em casa contra o atual campeão da Copa Sul-Americana.

- Fla e Flu buscam se consolidar -

A terceira rodada não será fácil para o Flamengo, pelo menos teoricamente. O time comandado pelo técnico Tite viaja para enfrentar na quarta-feira o líder do Grupo E, o Bolívar (6 pontos) na altitude de 3.650 m de La Paz.

O time rubro-negro (vice-líder com 4 pontos) empatou na estreia (1-1) em sua visita ao colombiano Millonarios (3º) e venceu na segunda rodada o chileno e lanterna da chave, o Palestino no Maracanã (2-0).

O atual campeão Fluminense vem de dois jogos difíceis, o empate na visita ao Alianza de Lima (1-1) e a vitória por 2 a 1 sobre o Colo Colo no Maracanã. O time lidera o Grupo A, embora com reservas quanto ao seu desempenho.

O tricolor carioca chega a Assunção para enfrentar na quinta-feira o Cerro Porteño, que após vencer em casa o peruano Alianza (1-0) vai lutar por uma vitória diante de sua torcida que o colocaria na liderança da chave.

No entanto, o Colo Colo pode embolar o grupo se conseguir um triunfo em Santiago sobre o lanterna Alianza, um resultado que o levaria ao topo enquanto aguarda o que acontece na quinta-feira em Assunção.

O Palmeiras, vencedor de duas das últimas quatro edições da Libertadores, parece ter decolado no Grupo F com a vitória por 3 a 1 sobre o modesto Liverpool do Uruguai.

Desta vez terá um duro desafio contra o Independiente del Valle, na quarta-feira em Quito (2.850 metros de altitude) e com o qual divide, com 4 pontos, a liderança da chave que conta também com o argentino San Lorenzo, que vai enfrentar o Liverpool em Montevidéu no mesmo dia.

No Grupo B, o São Paulo é o segundo colocado com 3 pontos após uma derrota na estreia na Argentina diante do líder Talleres (2-1) e uma vitória em casa sobre o lanterna, o chileno Cobresal (2-0).

Na quinta-feira, vai enfrentar o equatoriano Barcelona (3º) em Guayaquil, que está em sua cola, com 2 pontos.

O River Plate, em busca de seu quinto título da 'Liberta' lidera o Grupo H com 6 pontos, após duas vitórias por 2 a 0 sobre o Deportivo Táchira em San Cristóbal e o Nacional do Uruguai em Buenos Aires.

Na quarta-feira, em Assunção, diante do Libertad, vice-líder com 3 pontos, o time comandado por Martín Demichelis vai encarar um jogo que inspira cuidados, levando em conta a necessidade dos paraguaios de buscarem uma posição melhor na tabela. Enquanto isso o Nacional, também precisando vencer, recebe o último colocado Táchira no mesmo dia.

cl/gfe/aam

© Agence France-Presse