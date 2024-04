Comitê diretor do FMI reconhece o risco de conflitos, mas opta por não fazer comunicado conjunto

(Reuters) - O comitê diretor do Fundo Monetário Internacional não obteve o consenso necessário para redigir um comunicado conjunto, disseram fontes familiarizadas com o assunto nesta sexta-feira, optando, em vez disso, por uma declaração do presidente do órgão que reconhece os riscos econômicos representados pelas guerras na Europa e no Oriente Médio.

Os membros do Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC na sigla em inglês) "discutiram o impacto macroeconômico e financeiro global das guerras e conflitos atuais, incluindo a guerra na Ucrânia, a crise humanitária em Gaza, bem como as interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho", disse o ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed al-Jadaan, presidente do órgão, em um comunicado.

"Embora reconheçam que o IMFC não é o fórum para resolver questões geopolíticas e de segurança e que essas questões serão discutidas em outros fóruns, os membros do IMFC reconheceram que essas situações têm impactos significativos sobre a economia global. A era atual não deve ser de guerra e conflito."

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder)