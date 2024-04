Ferrari mais lenta do mundo nunca é pega em radar e custa uma fortuna

Uma Ferrari F12tdf 2014 está à venda na internet pelo valor de US$ 450 mil (cerca de R$ 2,3 milhões na cotação atual). Até aí tudo bem, se não fosse um detalhe: este modelo - anteriormente uma F12 Berlinetta - foi usado em testes e teve sua velocidade limitada a apenas 24 km/h.

O que aconteceu

À venda no site Bring a Trailer, o protótipo da Ferrari F12tdf teve o motor V12 6.3 litros limitado eletronicamente através de seu software e chega a apenas 24 km/h - velocidade que dificilmente terá problemas com um radar eletrônico.

O carro, que foi importado para os Estados Unidos depois de cumprir seu ciclo de testes, ficou exposto em uma revenda da Ferrari no país.

Quem está fazendo a venda é o próprio revendedor. Como o motor foi apenas ajustado eletronicamente, é possível fazer com que recupere sua antiga potência: 770 cv.

Porém, essa Ferrari F12tdf não é legalizada para o uso em ruas e estradas. Isso ocorre com carros de teste, pois muitas vezes passam da rodagem recomendada de componentes para serem vendidos no mercado privado.

Desta maneira, sem poder utilizar o carro nas ruas, o comprador poderá apenas andar com a Ferrari em pistas ou usá-la como carro de exibição.

Exemplares da Ferrari F12tdf real foram vendidas por entre US$ 960 mil (R$ 4,8 milhões) e US$ 1,4 milhão (R$ 7,1 milhões) no Bring a Trailer.

