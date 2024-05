Lucas Hernández rompeu ligamento cruzado e poderá desfalcar a França na Eurocopa

O zagueiro francês do Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, que precisou ser substituído devido a uma lesão na quarta-feira na derrota de sua equipe na visita ao Borussia Dortmund pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, "sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", anunciou o clube campeão francês nesta quinta-feira (2).

Este diagnóstico significa, em princípio, que ele será excluído da Eurocopa que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

O jogador da seleção francesa passou nesta quinta-feira por uma ressonância magnética e "será submetido a uma cirurgia nos próximos dias", explicou o PSG.

Hernández se lesionou no joelho esquerdo ao tentar interceptar um chute de Niclas Füllkrug que no mesmo lance, aos 36 minutos, acabou fazendo 1 a 0, o único gol da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

O jogador campeão mundial pelos 'Bleus' em 2018 voltou a campo num primeiro momento, mas minutos depois foi substituído pelo brasileiro Lucas Beraldo.

Esta lesão é um novo duro golpe para Lucas Hernández, que no final de 2022 já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado do outro joelho, o direito.

O técnico da seleção francesa Didier Deschamps planeja anunciar sua convocação para a Eurocopa no dia 16 de maio e os jogadores de sua equipe começarão a se concentrar a partir de 29 de maio em Clairefontaine [perto de Paris].

Lucas Hernández teve que deixar a seleção francesa no início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito no primeiro jogo da fase de grupos, contra a Austrália.

A gravidade da lesão não surpreende já que desde o início se temia no PSG que as notícias não fossem boas

"Não tenho nenhuma notícia de Lucas Hernández, mas não parece muito positivo. Vamos esperar para ver o que os médicos analisam", afirmou o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique, após o jogo em entrevista à rede de televisão Canal+.

ali/cyj/dr/gfe/aam/mvv

© Agence France-Presse