RS: Casa desaba e pessoa é levada por correnteza em tentativa de resgate

A laje de uma casa desmoronou, nesta quinta-feira (2), enquanto a Brigada Militar do RS tentava fazer o resgaste de duas pessoas de helicóptero em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, região que sofre com as fortes chuvas. Uma das pessoas acabou sendo levada pela enxurrada.

O que aconteceu

A casa não suportou o volume de água e desabou. Duas pessoas ilhadas estavam sendo resgatadas pelos militares de helicóptero, quando a estrutura entrou em colapso.

Na ação, o tripulante responsável pelo salvamento desceu e resgatou uma das pessoas. Na sequência, a estrutura da casa desabou. A outra pessoa que estava sendo resgatada pela equipe da Brigada Militar foi arrastada pela água. O militar, no entanto, conseguiu se salvar.

A Brigada Militar lamenta profundamente o ocorrido e reafirma o seu esforço incansável no resgate, auxílio e ações humanitárias para com as famílias afetadas por mais essa catástrofe climática. Trecho de comunicado da corporação

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 municípios foram afetados. Também foram registrados 12 feridos, 9.993 desalojados e 4.599 pessoas acolhidas em abrigos públicos

Pelo menos 29 pessoas morreram desde o último sábado (27) no Rio Grande do Sul por causa das chuvas e enchentes. Os números foram divulgados na noite desta quinta-feira (2) pelo governador do estado, Eduardo Leite. Há 60 desaparecidos no estado.

Barragem 14 de julho rompeu em Bento Gonçalves. O rompimento parcial deve evoluir para total, segundo projeção do vice-governador Gabriel Souza. A expectativa é que o nível da bacia do Rio Taquari-Antas suba em cidades como Santa Bárbara, Roca Sales e Santa Tereza.

Hospital de campanha do Exército em Lajeado. O Ministério da Defesa anunciou construção de hospital com 40 leitos de enfermaria. Segundo a pasta, a unidade também vai ter dois consultórios e o transporte de toda a estrutura para a construção será feito nesta quinta-feira (2) em um avião da FAB.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não faltarão recursos para o Rio Grande do Sul. O presidente chegou ao estado na manhã desta segunda-feira (2).

Não faltará nenhum esforço para que a gente possa trabalhar arduamente. A gente não vai permitir que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos. O governo federal estará 100% em sintonia com o governo estadual. Primeiro momento, a gente tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, reparar os danos. Tudo que estiver ao alcance do governo federal, faremos. Eu sei que são muitas casas, muitas vidas, mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo dessas pessoas.

Presidente Lula

São Paulo e Minas enviam ajuda

O Corpo de Bombeiros de São Paulo anunciou o envio de 33 militares para o Rio Grande do Sul. O objetivo é auxiliar nos esforços de busca e resgate de vítimas dos fortes temporais.

Devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo mobilizou 33 bombeiros em missão de salvamento para auxiliar nos esforços de busca e resgate de vítimas. Reiteramos nosso compromisso com a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio, permanecendo sempre à disposição da sociedade para atender urgências e emergências tanto em São Paulo quanto em qualquer outro lugar onde nossa ajuda humanitária, técnica e logística seja necessária. Comunicado do Corpo de Bombeiros

O Governo de Minas anunciou o envio de ajuda técnica e humanitária para os atingidos pelas chuvas. Ao todo, 28 bombeiros militares irão prestar apoio às cidades atingidas, com apoio da Defesa Civil e da SES-MG (Secretaria de Saúde de Minas Gerais).