Ex-padre reabre mercearia mais antiga da Itália

PERUGIA, 2 MAI (ANSA) - O Dia do Trabalho, comemorado nesta quarta-feira (1º), foi marcado pela reabertura da mercearia mais antiga da Itália, em Monteleone di Spoleto, uma vila com cerca de 500 habitantes na província de Perúgia.

A missão de revitalizar o estabelecimento histórico foi assumida pelo ex-padre Alphonse Uwemeye com o propósito de dar seguimento ao negócio da família Jachetti, cujo início remonta a 1832.

Girolamo "Jimmi" Jachetti foi o último da família a manter o negócio, que levou por mais de 40 anos, até fechá-lo em dezembro passado para desfrutar de sua merecida aposentadoria.

"Então surgiu a oportunidade de reabrir o comércio e me dei esse presente, estou feliz e emocionado por poder continuar a fazer esse mercado viver, e a placa da loja sempre será a histórica da família Jachetti", contou à ANSA Alphonse, entre o atendimento a um cliente e outro.

"Trabalhar é fundamental na vida de uma pessoa, ter reaberto hoje esse negócio foi um pouco casual, mas ainda assim muito simbólico", acrescentou o novo proprietário, de 62 anos, originário de Ruanda, mas que vive há anos na vizinha Roccaporena di Cascia.

Como ex-padre, ele garantiu que a nova aventura profissional pode contar com o "apoio do Senhor": "Me acompanha em todas as coisas da minha vida".

Para os jovens que se preparam para o mundo do trabalho, ele recomendou "seguir qualquer profissão": "Não espere encontrar o trabalho dos seus sonhos, todo trabalho é digno". (ANSA).

