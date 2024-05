Porto Alegre: Rio Guaíba transborda e Defesa Civil alerta sobre risco de inundações

O Rio Guaíba transbordou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por volta das 15h desta quinta-feira, 2, e as águas invadiram o Cais Mauá, no centro histórico da cidade. O nível do rio atingiu a marca de 3,14 metros na última medição, ultrapassando o limite de 3 metros.

Segundo a prefeitura da capital gaúcha, o nível segue em rápida elevação e pode superar os 4 metros, mesmo com o fechamento de comportas do sistema de contenção de enchentes. O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí.

Devido à persistência das chuvas, a Defesa Civil estadual emitiu alerta orientando moradores da zona sul de Porto Alegre e das cidades de Guaíba e Eldorado do Sul a deixarem suas casas e procurarem locais seguros, como abrigos públicos. No Estado, as chuvas já deixaram ao menos 13 pessoas mortas e 21 desaparecidas.

De acordo com a agência MetSul, esta deve ser a maior enchente no Rio Guaíba desde 1941, quando as águas atingiram cota 4,76 metros, inundando grande parte do centro de Porto Alegre. Nas décadas seguintes, o limite de três metros só foi ultrapassado em três ocasiões: em setembro de 1967 (3,11 metros), setembro de 2023 (3,18 metros) e novembro de 2023 (3,46 metros).