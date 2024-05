S&P eleva Nubank para "BB" em escala global e "brAAA" na local

SÃO PAULO (Reuters) - A agência de classificação de risco S&P Global Ratings anunciou o segundo upgrade em menos de um ano para a Nu Financeira S.A., principal subsidiária do Nubank, informou a plataforma de serviços financeiros.

A empresa foi elevada para "BB" na escala global e "brAAA" na escala nacional, com a S&P destacando a manutenção de "um forte crescimento de crédito, com evolução dos resultados e uma melhor posição competitiva na indústria bancária do Brasil", segundo o relatório, informou o Nubank nesta quinta-feira.

A S&P também ressaltou o crescimento da carteira de crédito do Nubank, que cresceu 49%, em base neutra em relação às taxas de câmbio, ano contra ano em dezembro de 2023, além de suas margens financeiras melhores e outros aspectos, conforme comunicado.

A instituição financeira, que possui uma base de 78 milhões de clientes ativos, reportou lucro líquido de 360,9 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, multiplicando seu lucro em mais de seis vezes na comparação com o mesmo período em 2022.

"A nova elevação da S&P Global Ratings é um reconhecimento dos agentes do mercado à solidez do Nubank", afirmou o presidente-executivo e cofundador do Nubank, David Vélez, em comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)