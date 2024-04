Governo Lula adia até 2025 exigência de visto para EUA, Austrália e Canadá

O governo Lula (PT) adiou a exigência de visto para a entrada de turistas dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá no Brasil.

O que aconteceu

Governo editou decreto em que adia a exigência do visto para os cidadãos desses três países até abril de 2025. A decisão foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) na noite desta terça-feira (9).

Objetivo do adiamento é garantir a implementação completa do visto eletrônico, chamado e-Visa, justificou o Ministério do Turismo. "O governo está empenhado em garantir o pleno funcionamento do e-Visa, de modo a facilitar que o turista consiga emitir seu visto de maneira rápida e 100% digital. Então essa prorrogação contribuirá para a organização e proteção do setor", explicou o ministro Celso Sabino.

Lula temia derrota na Câmara. Deputados ameaçavam derrubar uma norma anterior do governo sobre o tema caso não fosse prorrogada a isenção para os três países.

Isenção foi implementada em 2019. Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), o governo dispensou a obrigatoriedade de visto para norte-americanos e australianos sob a justificativa de impulsionar o turismo no país.

Volta exigência visto já foi adiada outras vezes. Inicialmente, o visto voltaria a ser obrigatório em 1º de outubro de 2023. Na ocasião, o governo federal decidiu alterar a data para 10 de de janeiro de 2024. E, em seguida, para 10 de abril.