Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica revela tumor no esôfago

O ex-presidente urugaio José Mujica, de 88 anos, anunciou nesta segunda-feira (29) que foi diagnosticado com um tumor de esôfago e que sua saúde "está muito comprometida".

A informação foi divulgada por Pepe em uma coletiva de imprensa. "Meu caso é duplamente complexo porque sofro de uma doença imunológica há mais de 20 anos, que afetou, entre outras coisas, meus rins, o que dificulta quimioterapia e cirurgia. Tudo está sendo avaliado".

O político relatou que descobriu a doença em um exame de rotina na última sexta-feira (26), afirmou que vai seguir em atividade e deixou uma mensagem de otimismo.

"Vou continuar militando com meus companheiros, fiel à minha forma de pensar, com minhas verduras e com minhas galinhas. Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar a cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança.", disse Mujica, que comandou o Executivo do país de 2010 a 2015.

O ex-presidente não evitou falar em morte: "É preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida a morte rondou a cama, desta vez parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece".

Referência mundial em políticas de esquerda, Mujica fez um governo progressista, marcado por mudanças como a descriminalização do aborto e a legalização do casamento LGBT.

Ele ficou conhecido por sua postura e a vida simples. Durante sua juventude, ele fez parte da guerrilha dos Tupamaros, que lutava contra a ditadura militar no Uruguai, o que lhe rendeu uma pena de 13 anos de prisão, sendo libertado somente depois do fim do regime.

Após deixar a presidência, exerceu o cargo de senador até 2020, renunciando durante a pandemia por causa de sua doença imunológica, a Síndrome de Strauss.