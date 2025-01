Santos perde da Ferroviária e vai à próxima fase da Copinha como segundo colocado do grupo

O Santos perdeu da Ferroviária nesta quinta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Peixe foi derrotado por 2 a 1 e, assim, avançou à próxima fase na segunda posição do seu grupo.

O primeiro gol da partida foi marcado aos dois minutos da segunda etapa, por Diego. Já aos 34, Thiagão ampliou em uma cobrança de pênalti.

Com a entrada de Juninho, filho de Robinho e destaque do último jogo, o time alvinegro reagiu e diminuiu, por meio de Gabriel Simples, também de pênalti. Porém, parou por aí.

Desta forma, os Meninos da Vila ficam com o segundo lugar do Grupo 7, com seis pontos conquistados. O time tinha que no mínimo empatar para se classificar na ponta.

A Ferroviária, por sua vez, alcançou a liderança da chave, com sete pontos conquistados.

Como ficou no segundo posto, o Santos enfrentará na próxima fase o primeiro colocado do Grupo 8, São José. Ainda sem data e horário definidos, o embate será decidido em jogo único. Em caso de empate, a definição será através dos pênaltis.

Já a Locomotiva irá medir forças contra o vice-líder do Grupo 8, Vitória.