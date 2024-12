Novo diretor técnico do Flamengo, José Boto encerra assunto sobre não renovação de David Luiz

Nesta segunda-feira, José Boto, novo diretor técnico de futebol do Flamengo, concedeu sua primeira entrevista coletiva desde que foi anunciado. O português desembarcou no Rio de Janeiro no último sábado.

Boto comentou sobre o término de contrato de alguns jogadores, em especial ao de David Luiz, que se despediu do clube no sábado (28) e afirmou que uma conversa com a nova diretoria deveria ter acontecido. Além disso, o zagueiro entendeu que a não renovação do contrato foi uma decisão intencional ou amadora dos dirigentes do Flamengo.

"O David, sempre por onde passou, inclusive no Benfica quando eu ainda estava lá, colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele. Respeito muito a carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu quando quero contratar algum jogador, eu não falo diretamente com o atleta.", disse à FlaTV.

"Há muito tempo tenho relação com pessoas que lidam com o David Luiz, desde a época do Benfica, e quando eu estava na Croácia, essas pessoas falaram para eu comunicá-las assim que eu tivesse uma definição sobre o que ia acontecer com David Luiz. Assim que fiz uma reunião com Filipe Luís, foi comunicado pela manhã aqui no Brasil. Foi isso que se passou", continuou.

"Eu desejo a maior sorte do mundo ao David Luiz, é um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David. É um assunto encerrado, e desejo que ele seja feliz como sempre foi em todos os times que passou", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flamengo (@flamengo)

O novo diretor técnico do Flamengo comentou também sobre as futuras negociações do clube e as conversas que já teve com o técnico Filipe Luís: "A partir do dia 18, quando foi anunciado que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, eu converso todos os dias com Filipe Luís. Tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente em Portugal", afirmou.

"Temos bem claro que a primeira coisa é que o elenco tem uma qualidade enorme, sabemos que precisamos fazer alguns ajustes, e eles vão ser feitos no nosso tempo, e não para agradar os torcedores e imprensa, mas sim quando acharmos que deve ser o ideal ao Flamengo, pois queremos a torcida feliz em dezembro, e não em janeiro", falou.

Por fim, Boto falou sobre a negociação com o atacante Lassina Traoré, e admitiu que o clube está priorizando atletas deste setor: "O Lassina Traore é um jogador que conheço muito bem. Quando eu estava no Shakhtar, compramos ele do Ajax quando ele ainda tinha 18 anos, e pagamos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise como muitos outros. A posição do atacante é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar", declarou.

"Queremos encontrar exatamente o perfil que interessa o nosso treinador. Esse perfil pode ser um nome mais impressionante, ou também menos impressionante. Normalmente os nomes impressionantes são para agradar os torcedores, mas queremos alguém que queira rendimento. Vocês estão nos ajudando com scouts para irmos analisando, e estamos nesse processo de análise", concluiu.

O Flamengo estreia na temporada no dia 11 de janeiro, diante do Boavista, no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju. O horário do jogo pelo Campeonato Carioca ainda não foi definido.