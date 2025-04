Onde vai passar as lutas do UFC Kansas City? Card completo, horários e onde assistir

Ian Machado Garry e Carlos Prates duelam na noite de hoje na luta principal do UFC Kansas City. O card principal começa a partir das 22h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Carlos Prates terá mais uma chance de brilhar no card principal do UFC. Originalmente escalado para enfrentar Geoff Neal no UFC 314, o brasileiro ficou sem adversário após a lesão do norte-americano.

Momento especial. Prates soma quatro nocautes em quatro lutas no UFC, com todas rendendo bônus de performance da noite.

Ian Machado Garry volta ao octógono após sofrer sua primeira derrota no MMA profissional. Em dezembro de 2024, o irlandês foi superado por Shavkat Rakhmonov, interrompendo uma sequência de oito vitórias no Ultimate.

UFC Kansas City - Card completo do evento

Card Principal — a partir das 22h (de Brasília)

Ian Machado Garry x Carlos Prates

Anthony Smith x Zhang Mingyang

Giga Chikadze x David Onama

Michel Pereira x Abus Magomedov

Randy Brown x Nicolas Dalby

Ikram Aliskerov x André Muniz

Card Preliminar - a partir das 19h (de Brasília)

Matt Schnell x Jimmy Flick

Evan Elder x Gauge Young

Chris Gutierrez x John Castaneda

Da'Mon Blackshear x Alatengheili

Malcolm Wellmaker x Cameron Saaiman

Jaqueline Amorim x Polyana Viana

Timmy Cuamba x Roberto Romero

Chelsea Chandler x Joselyne Edwards

