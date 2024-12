Derrotado, Khalil Rountree revela sentimento de felicidade durante luta contra Poatan

Em sua última luta, Khalil Rountree chocou a comunidade do MMA ao protagonizar uma verdadeira batalha contra Alex Pereira. Em outubro, em Utah (EUA), o americano deu tudo de si no octógono e assustou o renomado striker em alguns momentos do combate, porém, no final, acabou nocauteado no quarto round. Mas, apesar do duro revés, o atleta não esconde ter um carinho especial pelo duelo.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Fight Energy Films', Rountree revelou que, durante o embate contra o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, seu corpo e espírito foram tomados por um sentimento de felicidade. E o posicionamento do americano não surpreende. Vale pontuar que 'The War Horse' mostrou respeito por 'Poatan' tanto antes, quanto depois da luta.

Além disso, quando o confronto foi oficializado, parte da comunidade do MMA reclamou, já que Khalil era o oitavo colocado no ranking da divisão, e cravou que ele perderia rapidamente para o brasileiro. Contudo, o americano surpreendeu em ação e ganhou o respeito dos haters e elogios de 'Poatan'. Portanto, o atleta ressaltou que, apesar do revés, o saldo da batalha foi positivo, pois provou ser um lutador de elite.

"Foi um pouco surreal estar na frente dele em alguns momentos, mas pedi por essa luta desde o começo. Sempre soube que queria lutar contra ele, então, quando eu estava lá, isso era o que sempre imaginei. A única coisa que realmente consigo lembrar é de estar feliz. Até mesmo no momento em que fui nocauteado no quarto round, me senti muito feliz durante toda a luta. Parecia que eu estava onde pertencia. Foi realmente como viver em um sonho e não havia nada além de felicidade e excitação naqueles momentos", declarou o atleta.

Registro de Rountree no MMA

Khalil Rountree, de 34 anos, é um dos lutadores mais poderosos e violentos do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na companhia em 2016. Atualmente, o striker é o sétimo colocado no ranking dos meio-pesados da empresa. No esporte, 'The War Horse' construiu um cartel composto por 14 vitórias, sendo dez por nocaute, e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Smith e Paul Craig.