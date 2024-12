Sasha salva, Bragantino vence Athletico e segue vivo contra o rebaixamento

O Red Bull Bragantino venceu o Athletico por 2 a 1 nesta quinta-feira (5), em jogo pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. O empate rebaixaria o Braga matematicamente, mas Sasha anotou no final e evitou a queda precoce da equipe.

Os gols do jogo foram marcados por Sasha, pelo Braga, e por Erick, para o Athletico. Com o resultado, o Bragantino atingiu 41 pontos, mas se manteve dentro do Z4, em 17º, a apenas um ponto do Athletico, com 42 conquistados no 16º lugar.

O último encontro das equipes será no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília): enquanto o Red Bull Bragantino receberá o Criciúma, o Athletico visita o Atlético-MG.

Como foi o jogo

O Bragantino comandou um primeiro tempo equilibrado, abrindo o placar, mas sofrendo no final. Apesar de conseguir marcar o primeiro gol do duelo e criar boas oportunidades, a equipe visitante acabou sendo pressionada pelo Athletico no final da etapa inicial, mas assegurou a vitória parcial. Tanto Mycael quanto Cleiton realizaram defesas fundamentais no embate.

Em em segundo tempo com emoção, o Athletico empatou, mas Sasha apareceu para marcar novamente. O atacante marcou já nos momentos finais do duelo, em gol que evitou o rebaixamento do Bragantino na penúltima rodada e colocou a equipe de volta na luta contra a queda para a Série B. Com o empate, o Braga não conseguiria pontos suficientes para sair do Z4 na última rodada.

Gols e destaques

Lucas Cunha voou, e Mycael fez linda defesa. O zagueiro do Bragantino cabeceou com perigo e quase marcou o primeiro gol, mas a finalização parou em bela defesa do paredão dos donos da casa.

Sasha abriu o placar para o Braga! John John partiu do meio-campo com a bola e soltou na direita para Hurtado, que cruzou rasteiro para o centroavante finalizar e contar com desvio da defesa, fazendo o primeiro tento do jogo aos 12 minutos.

Cleiton salvou o Bragantino do empate. Christian aproveitou buraco na defesa do Massa Bruta e cabeceou sozinho após cruzamento, mas o goleiro da equipe visitante fez bela defesa para não deixar o Athletico igualar o jogo.

Erick empatou o jogo para o Athletico! Zapelli, que entrou na segunda etapa, fez belo cruzamento e colocou a bola na medida para o meio-campista colocar para dentro do gol e igualar o placar, aos 28 minutos da segunda etapa.

Sasha fez o gol da vitória para o Braga! Em tento que deixou o Bragantino vivo no Brasileirão, o atacante aproveitou sobra de bola e encobriu o goleiro Mycael, aos 36 minutos do segundo tempo.

Thiago Heleno quase empatou no finalzinho. O zagueiro foi ao ataque e chutou forte. A bola desviou no meio do caminho, mas Cleiton conseguiu se recuperar e defender a finalização.

Ficha técnica

Athletico 1 x 2 Red Bull Bragantino

Competição: 37ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Ligga Arena - Curitiba, Paraná

Data e hora: 05 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira

Gols: Sasha, aos 12'/1ºT, Erick, aos 28'/2ºT, Sasha, aos 36'/2ºT

Amarelos: Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Vinicinho, Sasha, Fernandinho, Jadsom

Athletico: Mycael; Leo Godoy (Fernandinho), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho (Di Yorio), Erick e Christian (Zapelli); Nikão (Canobbio), Cuello e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado (Douglas Mendes), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho (Raul), Lincoln (Guilherme) e Sasha. Técnico: Fernando Seabra