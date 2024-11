Pablo Maia vai encurtar férias para voltar aos gramados pelo São Paulo

Pablo Maia terá férias mais curtas neste final de ano para acelerar o processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O volante, titular absoluto até sofrer o problema físico, não atua desde abril e vive a expectativa de poder voltar a trabalhar com bola ao lado de seus companheiros já na pré-temporada de 2025.

Por enquanto Pablo Maia vem se limitando a atividades sob os cuidados dos fisioterapeutas tricolores. O jogador de 22 anos teve de ser submetido a uma cirurgia na coxa esquerda para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda após se lesionar em um treinamento no CT da Barra Funda.

A ideia do São Paulo é que Pablo Maia tire férias, mas por um período menor em comparação com os outros atletas do elenco. Desta forma, o volante revelado nas categorias de base do clube poderá trabalhar com fisioterapeutas e preparadores físicos no CT da Barra Funda e iniciar a pré-temporada com mais condições de participar das atividades com seus companheiros.

É claro que Pablo Maia ainda não terá a mesma desenvoltura que os demais jogadores do São Paulo no início da pré-temporada. Por isso, o clube já trabalha com a possibilidade de o volante ainda não ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía nos amistosos nos EUA e nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e ganhar mais minutos ao longo da competição.

Após cerca de nove meses Luis Zubeldía, enfim, poderá contar com sua dupla de volantes titular, composta por Alisson e Pablo Maia. Foi com os dois no meio-campo que o São Paulo conquistou o título da Copa do Brasil em 2023 e vinha competindo firmemente em 2024 nas três frentes (Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil).

Além de Alisson e Pablo Maia, o São Paulo iniciará 2025 com mais algumas opções para a posição de volante: Damián Bobadilla, Marcos Antônio, Santiago Longo e Giuliano Galoppo. Luiz Gustavo e Liziero, cujos contratos se encerram ao fim deste ano, também poderão permanecer no clube, caso renovem.