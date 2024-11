Rodrigo Caetano avalia preparação da Seleção em Belém como positiva e agradece mobilização

A delegação da Seleção Brasileira passou três dias em Belém, no Pará, se preparando para o embate contra a Venezuela, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O elenco treinou no Mangueirão e recebeu todo o carinho dos paraenses durante a estadia no Norte do país.

A CBF levou a preparação da Seleção para a capital do Pará por uma questão de logística. Belém fica a apenas duas horas de avião de Maturín, cidade que será palco do jogo entre Brasil e Venezuela. Com isso, a entidade evita possíveis desgastes causados por uma viagem mais longa.

Coordenador executivo geral das Seleções masculinas, Rodrigo Caetano avaliou como positiva a decisão da CBF. O dirigente destacou, ainda, todo o amor que jogadores e comissão receberam dos torcedores.

"Primeiro, dizer que a nossa decisão de vir à Belém do Pará fazer os preparativos para o jogo contra a Venezuela, creio que tenha sido a decisão mais acertada, por vários motivos que nós já elencamos antes. Distância em relação à Maturín, temperatura, o ambiente. Mas acho que de tudo isso, (o melhor) foi a acolhida extremamente calorosa do povo paraense aqui de Belém. Conseguimos carregar as energias dos atletas nesses últimos três dias de treinamento, para que venhamos a desempenhar um grande jogo contra a Venezuela lá em Maturín", afirmou Caetano à CBF TV.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

"Desde a nossa chegada, tanto no aeroporto e em todas as nossas saídas para os treinamentos, o torcedor esteve ao lado, o povo paraense manifestou seu carinho, seu amor pela Seleção Brasileira. Sempre teve, por parte dos atletas e do staff, da comissão técnica, essa retribuição de carinho também", complementou o coordenador.

O dirigente ainda aproveitou para deixar um agradecimento a todos os órgãos e profissionais que se mobilizaram para que a estadia da Seleção em Belém fosse a melhor possível.

"Cabe ressaltar um agradecimento especial ao governador do Estado (Helder Barbalho), ao presidente da Federação Paraense, Ricardo Paul, à prefeitura municipal, à PM, enfim, todos os órgãos envolvidos, o pessoal da administração do Mangueirão. Não mediram esforços para dar o que Belém do Pará tem de melhor para a Seleção Brasileira. Isso só reforça esses laços cada vez mais estreitos da CBF, que sempre representada pelo presidente Ednaldo, fez questão que viéssemos para Belém do Pará. Um agradecimento a todos os envolvidos, que tenho certeza que não mediram esforços para atender bem a estadia da Seleção Brasileira em Belém", finalizou Rodrigo Caetano.

A Seleção Brasileira viaja para Maturín na tarde desta quarta-feira. O Brasil encara a Venezuela nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.