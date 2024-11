Rodrigo Garro é o garçom do Corinthians com mais passes para gol dos últimos dez anos

Rodrigo Garro tem vivido um dos melhores anos de sua carreira. Segundo jogador com mais participações em gol do elenco do Corinthians, com 10 bolas na rede e 12 assistências, os passes para gol, que têm sido sua principal especialidade, fazem com que o argentino garanta uma marca de uma década no Timão.

Com três assistências nos últimos dois jogos, contra Vitória e Palmeiras, Garro já é o garçom do elenco do Corinthians com mais passes para gol desde 2015. Jadson distribuiu 19 assistências no ano do hexacampeonato brasileiro do Alvinegro.

El Diez foi monstruoso hoje! ??????? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/4IdazKXoHO ? Corinthians (@Corinthians) November 10, 2024

De lá para cá, nenhum jogador que foi o líder de assistências do elenco teve mais passes para gol do que Rodrigo Garro, e mesmo que o argentino não termine o ano como maior garçom do time, a marca seguirá batida. Atualmente, Hugo e Yuri Alberto são os atletas com mais assistências depois de Garro, com seis cada.

O camisa 10 do Corinthians também é o único no período que superou as dez assistências. Renato Augusto (2023), Sornoza e Clayson (2019), e Guilherme Arana (2017) foram os que chegaram mais perto, parando nos dez passes para gol. O ano em que o líder de assistências teve menos passes para gol foi em 2021, quando Jô deu apenas cinco.

Rodrigo Garro terá mais cinco partidas no Campeonato Brasileiro para aumentar esta marca. A próxima oportunidade do argentino vai ser no duelo contra o Cruzeiro, no dia 20, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, o Corinthians terá um período somente de treinos devido à Data Fifa.

Lista de garçons do Corinthians desde 2015:

2024: Garro - 12 assistências (até agora)



2023: Renato Augusto - 10 assistências



2022: Fagner - 8 assistências



2021: Jô - 5 assistências



2020: Fagner - 9 assistências



2019: Sornoza e Clayson - 10 assistências



2018: Rodriguinho e Jadson - 9 assistências



2017: Guilherme Arana - 10 assistências



2016: Guilherme - 6 assistências



2015: Jadson - 19 assistências