Cruzeiro treina na Argentina antes de decisão contra o Lanús pela Copa Sul-Americana

Depois de desembarcar na Argentina na noite deste domingo, o Cruzeiro vai realizar duas sessões de treino em Buenos Aires antes da partida contra o Lanús-ARG, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús. Desfalque no último compromisso da equipe de Fernando Diniz, o goleiro Cássio viajou com a delegação.

O primeiro treino do elenco cruzeirense acontece ainda nesta segunda-feira, às 16 horas. Na terça-feira, a equipe treina no mesmo horário e encerra sua preparação para a partida. Cássio, poupado na derrota do Cruzeiro diante do Athletico-PR, no último sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, viajou com o grupo e pode estar à disposição de Fernando Diniz.

Por conta do empate no jogo de ida, na última quarta-feira, em 1 a 1, no Mineirão, o Cruzeiro precisa apenas de uma vitória simples para garantir vaga na primeira final de Copa Sul-Americana de sua história. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Confira nossa ????????????? ???????. Na quarta-feira, temos a decisão na competição internacional e vamos com foco no objetivo da classificação! #Lavitan #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/EcdBMT7pi2 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 28, 2024

Em baixa na temporada, o Cruzeiro não vence há sete jogos e ainda não triunfou sob o comando de Diniz (três empates e duas derrotas). No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 8ª posição e tem 44 pontos, seis a menos que o São Paulo, primeiro time dentro do G6, e dez atrás do Flamengo, primeiro time no G4.

A delegação cruzeirense retorna a Belo Horizonte já nesta quinta-feira, dia seguinte ao duelo contra o Lanús. Na sexta, os jogadores descansam e no sábado iniciam a preparação para receber o Flamengo no dia 6 de novembro, quarta-feira, às 21 horas, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Mineirão.