Carille justifica dificuldades do Santos em vitória sobre o Ceará: "Entregamos bolas simples"

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0, nesta terça-feira, na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o técnico Fábio Carille deixou claro que o Peixe poderia ter apresentado um futebol melhor, especialmente no segundo tempo.

"Sofremos um desgaste muito grande pelas nossas escolhas. Erramos passes que não podemos. Tivemos que fazer transições defensivas. O jogo ficou pesado. Nossas decisões com a bola no pé tinham que ser melhores. Primeiro tempo eu gostei. No segundo faltou ser melhor essa questão (bola no pé)", disse.

"Entregamos bolas simples que estavam no nosso pé. Temos que descansar mais com a bola, se organizar melhor. Faltou uma decisão melhor dos nossos atacantes, teve uma bola que só tinha o Guilherme dentro da área, o Laquintana poderia ter segurado. O nosso trabalho é conscientizar os atletas sobre cada momento dos jogos", completou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 59 pontos, na liderança do torneio, três a mais que o Sport, que ainda joga na rodada.

O Santos retorna aos gramados para enfrentar o Ituano, em Itu, às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Segunda Divisão.