Mais um jornal espanhol crava Vinícius Júnior como ganhador da Bola de Ouro

Depois do Marca, agora é a vez de o Diário As, também da Espanha, cravar que o brasileiro Vinícius Júnior será o vencedor da Bola de Ouro.

O que aconteceu

A premiação para melhor do mundo da revista France Football acontecerá daqui a oito dias, em 28 de outubro.

"Um craque mundial que, em oito dias, receberá a sua primeira Bola de Ouro", diz trecho do texto do jornal espanhol falando sobre a reação de Vini Jr. na temporada atual.

Em setembro, o Marca já havia cravado que o brasileiro será o vencedor do prêmio. O atacante concorre com outros 29 nomes, mas tem, principalmente, a concorrência direta de Jude Bellingham e Kylian Mbappé, companheiros no Real Madrid, e Rodri, do Manchester City.

O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 para eleger o melhor jogador do mundo. Neste período, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, sendo decisivo para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Kaká foi o último brasileiro a conquistar a Bola de Ouro, em 2007, quando atuava pelo Milan.