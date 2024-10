Flamengo zoa foguetório da torcida do Corinthians após classificação

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo fez piada com o foguetório feito pela torcida do Corinthians antes do jogo da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Após a classificação, o clube postou nas redes sociais uma brincadeira. "Mengão na final! Solta fogos, Nação", escreveu a equipe.

O foguetório aconteceu nesta madrugada. Foram três momentos diferentes a partir das 23h.

O momento foi registrado por Marcos Braz e pessoas da delegação do clube. O Fla chegou a São Paulo na noite de ontem.