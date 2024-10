Após perder status de titular, Furch passa a viver maior jejum de gols desde que chegou ao Santos

O centroavante Julio Furch não vive uma boa fase no Santos. 'El Imperador', como é conhecido pela torcida, acabou perdendo espaço entre os titulares do Peixe e, agora, frequenta o banco de reservas constantemente. Muito por conta disso, vem sofrendo com uma seca de gols que parece não ter fim.

Titular no início da atual temporada, Furch passou a ser o atacante reserva do Santos após a chegada de Wendel Silva, anunciado em agosto. O argentino foi bancado pelo técnico Fábio Carille especialmente após o bom início do companheiro de equipe, que assumiu o posto de 'nove' titular rapidamente.

Com a perda do status de titular, Furch tem tido dificuldades para findar um jejum que já dura quase três meses - o maior desde sua chegada do Alvinegro Praiano. O camisa nove santista está sem balançar as redes há 13 partidas, marca preocupante para um centroavante.

A última vez que Furch marcou um gol pelo Peixe foi no dia 22 de julho. Na ocasião, o atacante foi às redes após cobrança de pênalti, aos 28 minutos do segundo tempo, na goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba, pela 17ª rodada da Série B.

Já o último tento de bola rolando do argentino foi uma rodada antes, a 16ª, no dia 18 de julho. Na sua especialidade, Furch subiu de cabeça e abriu o placar para o Santos contra o Vila Nova, fora de casa. O jogo, porém, viria a terminar empatado em 1 a 1.

Furch não ficava tanto tempo sem marcar com a camisa alvinegra desde outubro do ano passado. Na época, o centroavante passou oito jogos sem balançar as redes. A seca de gols durou do dia 1º de outubro ao dia 9 de novembro de 2023, quando ele voltou a anotar um tento ao sair do banco contra o Goiás.

Engana-se, porém, quem pensa que o jejum duradouro de 'El Imperador' começou após ele ter de fato perdido o status de titular da equipe. Muito pelo contrário: o argentino vivia um mau momento depois de ter feito um gol pela última vez e não conseguia converter as poucas chances que recebia.

Das últimas treze partidas em que não marcou, foi titular em cinco delas, e saiu do banco de reservas em oito. Entrando no segundo tempo, porém, ele soma apenas 107 minutos em campo, algo que realmente não tem colaborado para findar seu jejum.

Ao todo, Furch disputou 36 jogos na atual temporada, tendo marcado seis gols e distribuído uma assistência. Apesar do mau momento, ele ainda figura entre os principais artilheiros do clube no ano - fica atrás de Giuliano, com 12; Guilherme, com 11; e Willian Bigode, com sete.

Com Julio Furch à disposição, o Santos retorna aos gramados já nesta terça-feira, quando encara o Ceará. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.