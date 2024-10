Volta Redonda vence novamente o Athletic e conquista título inédito da Série C

Nesta sexta-feira, pelo jogo de volta da grande final da Série C, Volta Redonda visitou o Athletic na Arena Sicredi e, com dois jogadores a mais, venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Patrick e Bruno Santos. No duelo de ida, a equipe já havia triunfado por 1 a 0.

Assim, o time do Rio de Janeiro, que foi vice-campeão em 1995, conquistou seu segundo título nacional da história. O primeiro foi a Série D, em 2016. O Volta Redonda fecha o torneio com 15 triunfos, sete empates e cinco derrotas. Do outro lado, o time mineiro encerra a Série C com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Agora, as duas equipes, já garantidas na Série B do ano que vem, retornam aos gramados para o Estadual.

O primeiro gol do Volta Redonda foi marcado aos 15 da etapa inicial. Marcos Vinicius fez ótima jogada individual e cruzou rasteiro para o companheiro, que completou para o fundo das redes.

Já aos 26 do segundo tempo, Bruno Santos recebeu de Robinho e, de cabeça, desviou para fechar a conta.