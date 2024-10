Gustavo Gómez destaca força defensiva do Palmeiras no Brasileiro e vê jogo "difícil" contra o Juventude

O Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 20 gols sofridos. O zagueiro Gustavo Gómez, capitão e um dos xerifes da zaga palmeirense, destacou a força defensiva do clube. O Verdão tenta manter a baliza a zero neste domingo, quando enfrenta o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão.

"É fruto do nosso trabalho do dia a dia. Treinamos muito com o professor Abel a parte defensiva, que é muito importante. Você vai estar mais perto da vitória quando não toma gols. Isso é muito importante, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Esperamos manter essa boa fase e tentar ganhar domingo porque será muito importante para nós", disse o paraguaio.

Gómez desfalcou o Palmeiras em alguns treinos no período da data Fifa. Ele esteve à serviço da seleção do Paraguai para disputa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e se reapresentou no clube na última quinta-feira.

"Feliz por voltar depois de uma vitória com a minha seleção e contente por estar aqui em casa treinando com os meus companheiros. Treinamos muito bem e hoje finalizamos mais um treino nos preparando para o jogo de domingo, que será difícil, fora de casa. Mas meus companheiros ficaram aqui treinando, trabalhando para corrigir algumas coisas e melhorar nos jogos seguintes", declarou.

Palmeiras e Juventude se enfrentarão vivendo momentos distintos. A equipe paulista é vice-líder, com 57 pontos, atrás apenas do líder Botafogo. Enquanto a equipe gaúcha ainda tenta se afastar da zona do rebaixamento, ocupando a 14ª posição, com 34 pontos, três atrás do primeiro time no Z4.

"Todos os jogos do Brasileirão são difíceis, ainda mais quando é fora de casa. Eles estão brigando para se manter, somar pontos jogando em casa e nós também vamos em busca de uma vitória para seguir brigando pelo título", projetou Gómez.