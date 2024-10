Com gol de Hulk e Deyverson, Atlético-MG vence Grêmio em jogo atrasado pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, na Arena MRV, o Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1, pelo jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo contou com ótima atuação de Hulk, que marcou um gol e seu uma assistência para Deyverson, para bater o Imortal Tricolor. O gol dos gaúchos foi anotado por Aravena.

Agora, diante da vitória em casa, o Atlético-MG chegou aos 40 pontos e subiu para a nona colocação. Vale destacar que o Galo ainda tem um jogo a menos. O Grêmio, com 29 rodadas completas, permaneceu com os mesmos 35 pontos na 11ª colocação. Os gaúchos, desse modo, estão a seis unidades do Vitória, que tem 35 e abre a zona de rebaixamento.

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta aos gramados na próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Fortaleza, no Castelão. Já o Grêmio joga novamente apenas no dia 19 de outubro, um sábado, quando encara o rival Internacional, às 16h, no Estádio Beira-Rio.

OS GOLS

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. Após pênalti assinalado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, Hulk assumiu a cobrança e não desperdiçou, anotando o primeiro do Galo no confronto em Belo Horizonte. Quatro minutos depois, aos 15, o Grêmio chegou a balançar as redes do Galo com Braithwaite, mas o gol foi anulado depois de revisão do VAR.

Porém, o Imortal Tricolor continuou no ataque e empatou aos 24 minutos. Dodi fez belo passe em profundidade para Aravena, que invadiu a área e bateu firme de perna direita para estufar as redes de Matheus Mendes.

O Galo retomou a liderança do placar aos 39 minutos, ainda na etapa inicial. Hulk recebeu e rapidamente passou para Deyverson, que estava dentro da área gremista. O camisa 9 bateu de primeira e rasteiro no canto esquerdo na saída de Marchesín.

???? FIM DE JOGO: COM DOIS GOLS NA ETAPA INICIAL, GALO VENCE O GRÊMIO NA @ARENAMRV E CONQUISTA MAIS TRÊS PONTOS NO BRASILEIRÃO! ? HULK E DEYVERSON MARCARAM#VamoGalo #CAMxGRE ????- pic.twitter.com/lBF8kEyYKo ? Atlético (@Atletico) October 10, 2024

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG 2 X 1 GRÊMIO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 9 de outubro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)



VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Hulk, Lyanco, Deyverson e Fausto Vera (Atlético-MG); Jemerson, Marchesín e Reinaldo (Grêmio)

GOLS



Atlético-MG: Hulk, aos 11? do 1ºT, e Deyverson, aos 39? do 1ºT



Grêmio: Aravena, aos 24? do 1ºT

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia (Palacios), Lyanco (Bruno Fuchs) e Battaglia; Rubens; Fausto Vera, Otávio (Paulo Vítor) e Scarpa; Deyverson (Mariano), Paulinho e Hulk (Alan Kardec)



Técnico: Gabriel Milito

GRÊMIO: Marchesín; Igor Serrote (Diego Costa), Jemerson (Pavón), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê (Ronald), Edenílson, Cristaldo (Monsalve); Aravena (Mayk) e Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho