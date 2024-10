Botafogo se reapresenta e inicia preparação para encarar o Criciúma pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Botafogo se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Criciúma, no Maracanã. A bola rola no próximo dia 18 (sexta-feira), às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe chega para o confronto após vencer o Athletico-PR, fora de casa.

Sob o comando do técnico Artur Jorge, o elenco do Fogão realizou atividades com e sem bola no gramado do CT Lonier. Por terem sido convocados para suas respectivas seleções nesta data FIFA, sete jogadores não participarão dos próximos treinos. Entre eles, estão os brasileiros Igor Jesus, Alex Telles e Luiz Henrique, o angolano Bastos, o argentino Thiago Almada, o venezuelano Savarino e o goleiro paraguaio Gatito Fernández.

Todos os convocados jogarão duas partidas por suas seleções, mas retornarão ao clube carioca antes do jogo contra o Criciúma.

Allan, John, Júnior Santos, Marçal, Óscar Romero, Tchê Tchê, Bastos e Igor Jesus estão pendurados. Assim, se receberem cartão, desfalcam o Botafogo na rodada seguinte, contra o Red Bull Bragantino.

O Fogão é o atual líder do Brasileirão, com 60 pontos, três a mais em relação ao Palmeiras, segundo colocado.