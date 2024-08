Análise: em meio à crise no Brasileiro, reservas do Corinthians correspondem nas copas

Por Iúri Medeiros

Se a fase do Corinthians não é nada boa no Campeonato Brasileiro, o mesmo não se pode dizer da situação na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Nos mata-matas, os reservas do Timão têm dado boas respostas, aumentando a "dor de cabeça" da comissão técnica chefiada por Ramón Díaz.

Se a classificação contra o Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil já havia dado indícios, o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, reforçou a percepção de que a equipe alternativa do Corinthians vem mostrando repertório para se portar bem nos torneios que sabidamente não são prioridades no clube.

Em Ribeirão Preto, na última terça-feira, o primeiro tempo do Timão contra o Massa Bruta foi excelente. Com a equipe posicionada no 3-4-3, o Corinthians precisou de poucos toques para levar perigo à meta adversária. Vertical e concentrado para fechar espaços no momento defensivo, o conjunto foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, mas a vantagem poderia ser ainda maior.

Com três zagueiros e dois alas ofensivos (Matheuzinho e Matheus Bidu), o time explorou bem os lados do campo. A dobradinha de Talles Magno e Bidu pelo setor esquerdo se destacou, enquanto Pedro Raul funcionou como alvo na região central.

No segundo tempo, o nível caiu. O time passou a ficar menos com a bola e viu o Bragantino encontrar espaços. Os primeiros 15 minutos foram ruins e os mandantes aproveitaram para diminuir a desvantagem com Helinho.

De qualquer forma, o técnico Ramón Díaz ficou satisfeito com o que viu de seus comandados. Em um momento de tensão na liga nacional, o grupo de jogadores vem se mostrando importante para dar opções e respaldo às escolhas do comandante argentino, seja em relação a nomes ou esquemas táticos.

Além de testar variações e avaliar um grupo maior de atletas, as copas são importantes para a preservação de jogadores considerados "intocáveis", como o zagueiro André Ramalho e o meia Rodrigo Garro. Em um calendário tão caótico como o brasileiro, é fundamental que o elenco fique saudável para a reta final de temporada.

Assim, com o saldo positivo, o Corinthians se colocou em vantagem para decidir a eliminatória contra o RB Bragantino semana que vem, em Itaquera. Mais do que isso, a comissão técnica descansou quem precisava para a "final" de sábado contra o Fluminense, no Maracanã.