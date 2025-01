Vinícius analisa romance de Aline no BBB 25: 'Em duas semanas pega bode'

Em um papo com Guilherme e Delma no BBB 25 (Globo), Vinícius opinou sobre o romance de Aline e Diogo Almeida.

O que aconteceu

Delma notou a ausência de Aline no quarto Anos 50 e deduziu que ela estaria com Diogo: "Vou dar um baile na Aline. Agora que ela não sai daquele quarto [Nordeste, onde Diogo dorme]."

Vinícius também comentou sobre a sua dupla: "Está enfurnada lá!"

Em seguida, o promotor de eventos disparou: "Tomara que dure... Porque com duas semanas ela já pega bode da cara dos outros. Aline é assim, ela é muita intensa."

