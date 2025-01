Aline e Vinícius questionam Eva e Renata após fala: 'Soa diferente'

Aline e Vinícius conversaram com Renata e Eva no início da noite no BBB 25 (Globo) sobre uma fala das bailarinas durante o almoço especial do Big Fone.

O que aconteceu

A dupla apontou não ter gostado que as duas falaram que Vinícius afirmou que não trocaria de quarto "de jeito nenhum". O baiano negou a fala.

Vinicius recordou o momento. "Eu falei que não era correto eu dormir lá [em outro quarto] sendo que tinha cama em outro quarto."

Para mim, pouco importa o que alguém tá achando! Mas pra gente aqui, que tem esse laço, que eu não quero perder. Vinícius

Renata explicou como entendeu o posicionamento. "Mas você disse que não queria dormir lá. Eu entendi que você não queria mudar de quarto, eu entendi que no dia você não queria mudar lá."

Aline. então, tentou falar melhor qual foi o incômodo dos dois. "Quando a câmera pega vocês falando assim, 'eles não queriam dormir lá de jeito nenhum', veja como soa diferente."

Eva se justificou. "Mas tu entende que a gente não tem como controlar isso?"