BBB 25: Joselma critica atitudes de Edilberto: 'Odeio traição'

Indicada no Contragolpe do Big Fone na formação do último Paredão, Joselma de Edilberto e Raissa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os emparedados foram indicados por Camilla e Thamiris, que atenderam o Big Fone. Eles tinham direito a um Contragolpe e puxaram Delma e Guilherme, que se livraram da berlinda no Bate-Volta.

Ao conversar sobre jogo com Eva, Renata e Guilherme, Joselma reclama da decisão da dupla e critica Edilberto por insinuar ser excluído por outros participantes. "Estou falando do Edy, que está afastado. Ele que se afastou. Ontem todo mundo conversando ali em cima, ele ficava perdidinho. Não sei se é o jeito dele, como é. Ou se está querendo fazer um jogo de vítima para o povo ficar aí, com pena. Cada cabeça é complicada demais", analisa.

Guilherme brinca, dizendo que a sogra acordou jogadora. "Eu odeio traição. Não gosto de ser desafiada", disparou Joselma, em resposta.