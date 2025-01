Carolina Dieckmann tem casa invadida por macacos e afirma: 'Quebraram tudo'

Carolina Dieckmann, 46, revelou que teve sua casa invadida por macacos, neste sábado (25), e os primatas causaram estragos na residência.

O que aconteceu

Dieckmann explicou que os macacos invadiram a área da cozinha. "Aí que delícia. Os macacos entraram aqui, quebraram tudo", contou nos stories de seu perfil no Instagram.

Atriz destacou que os primatas também derrubaram a comida do Chilli, seu gato de estimação. Ela compartilhou registros que mostram a ração espalhada no chão da cozinha, além de cacos de vidro.

Carolina Dieckmann não esclareceu se o incidente foi em sua casa no Rio de Janeiro ou se foi nos Estados Unidos. A atriz, que é casada com Tiago Worcman, mantém residência nos dois países. Ela é mãe de José da relação com o empresário. Ainda, a atriz é mãe de Davi Frota, da relação com Marcos Frota.