Camilla manda a real para Diego e Daniele no BBB 25: 'Não é só sobre vocês'

Camilla, 34, deu um choque de realidade nos irmãos Diego, 38, e Daniele Hypolito, na noite deste sábado (25) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Tudo começou quando Diego pediu a alguns colegas que os aconselhassem sobre o jogo. "Isso que vocês estão fazendo agora comigo e com a Daniele, vocês não fazem ideia da importância. Porque eu não sou um bom jogador. Isso para mim é de expressa importância. Nós somos um grupo... Fala com a gente!", disparou ele para Vitória Strada, Mateus, Gracyanne, Giovanna e Camilla.

A irmã de Thamiris, então, sugeriu que os ginastas passem a se encarar como participantes comuns da competição. "Vocês precisam colocar o pé no chão que estão dentro do jogo. Lembrar que aqui não é só sobre vocês dois."

Camilla reforçou que, dentro do reality, eles são iguais a qualquer outro competidor. "Aqui vocês não são Hypolitos, vocês são Dieguito e Little Dani, e não tem nada pessoal sobre vocês. Mas vocês também estão na reta."

