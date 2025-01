Eva sugere romance entre Pipoca e Camarote: 'Primeiro casal do BBB 25?'

Eva acredita que o primeiro casal do BBB 25 pode ser formado muito em breve.

O que aconteceu

A bailarina se aproximou de Aline nesta quarta-feira (22), depois delas passarem um tempo na área externa. Eva observou que a policial militar ficou conversando com Diogo Almeida na piscina.

Para Eva, essa aproximação dos dois pode indicar o início de um romance. "Será que vem aí o primeiro casal do BBB 24?", brincou a bailarina.

Aline deu risada da suposição. A policial ainda tentou mudar de assunto, e disse que a relação com o ator é de amizade. "Se respeite, Meu coleguinha".

Eva responde dizendo que o público também está de olho na aproximação dos dois. "Eu e o Brasil todo estamos vendo".