BBB 25: Diogo diz que Camila e Thamiris foram agressivas durante discussão

Após a discussão entre a dupla Camilla e Thamiris com Diogo Almeida, no primeiro Sincerão do BBB 25 (Globo), o ator comentou sobre o comportamento das sisters.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Conversando com Marcelo, Arleane, Maike, Gabriel, João Pedro, João Gabriel, Raissa e Edilberto, Diogo comentou sobre o afastamento das irmãs.

O ator disse que isso aconteceu depois delas irem para o Vip.

Ele disse. "A nossa troca era uma, depois que elas passaram para o VIP, se transformou em outra. Estava inacessível, enfim, tudo o que eu falei."

Arleane contou que as irmãs a chamaram para conversar e perguntaram se haviam mudado o comportamento com ela também. Ela disse que não.

Diogo respondeu. "É que você e Marcelo, às vezes, vocês não estão com eles, na roda com eles. Eu vou na roda, eu vou até lá. Então, eu sinto como é a receptividade, como é a atenção, como é o olhar, como é o fazer questão. Passei a notar diferença nisso, porque, quando estávamos na Xepa, não tinha isso."

O filho de Vilma também explicou como foi a conversa com a dupla logo após a dinâmica. "Ela [Camila] foi extremamente arrogante, prepotente. Falou que a gente era hipócrita, falou um monte de coisa."

E gritou, falou alto, e gesticulou. É superagressiva.

Diogo completou. "As duas estavam agressivas. E eu ainda falei: 'Senta para falar'".