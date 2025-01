Eliezer posa ao lado do filho, Ravi e semelhança impressiona fãs

Eliezer, 34, publicou uma foto ao lado do filho, Ravi e impressionou os seguidores na tarde deste domingo (19).

O que aconteceu

O ex-BBB apareceu coladinho com o filho caçula e falou da semelhança. "Sou a cara do papai. Quem aguenta essas bochechas?"

A esposa, Viih Tube, concordou e brincou nos comentários: "Pari você."

Os seguidores também concordaram que o caçula puxou o pai. "Vih carregou 9 meses pra vir com a cara do pai", disse um. "Clone", comentou outro. "É um mine Eli kkkk muito lindinho, Deus abençoe", escreveu mais uma.

Eliezer e Viih Tube ainda são pais de Lua, de quase 2 anos.