Edilberto e Raissa lamentam indicação ao Paredão no BBB 25

Edilberto e Raissa já estão no primeiro Paredão do BBB 25, e refletiram sobre a indicaçõa nesta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Eles foram indicados por Aline e Vinícius, os líderes da semana. Edilberto lamentou ter perdido a disputa pelo colar da liderança, e refletiu sobre como o cenário seria diferente caso tivesse vencido.

Ele falou: "É a mais pura realidade: se fôssemos líderes, estava todo mundo nos abraçando".

Na sequencia, o palhaço comentou sobre como está se sentindo em relação ao tratamento dos colegas. "Como não somos [líderes] e estamos no Paredão, está todo mundo nos massacrando."

Edilberto admite ser uma situação complicada, mas que faz parte do jogo. "A gente veio pronto para jogar, e a gente entende tudo que aconteceu".

Sobre a indicação, Edilberto e Raissa dizem entender que foi um chumbo trocado. Na primeira dinâmica do jogo, eles colocaram Aline e Vinícius com as duplas que não jogariam juntos, e chamou a dizer que eles estavam tentando chamar mais atenção dentro da casa.

Eles defenderam que deram início ao jogo. Edilberto conta que o comentário sobre Aline e Vinícius foi para acordar as pessoas.

Raissa pediu ajuda do público para se manter dentro da casa.