'Não denunciei por medo', diz Emilly sobre agressão de Marcos no BBB 17

Campeã do BBB 17 (Globo), Emilly Araújo, 28, participou do "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" para dividir com o público como foi a passagem pelo reality show. A gaúcha caiu em lágrimas ao relembrar o romance com Marcos Harter, que acabou expulso do reality show por agredia-la no confinamento.

O que aconteceu

Emilly contou que entrou na casa mais vigiada do Brasil apenas dez dias após a morte da mãe. Sem espaço para abrir o coração com os brothers, ela encontrou no médico abertura para desabafar sobre a tristeza e a relação rapidamente se transformou em um relacionamento.

Entretanto, o envolvimento de Emilly e Marcos passou a ganhar atenção do público em virtude dos comportamentos agressivos do médico — que praticou violência psicológica com a sister. "Ele me ofendia muito, me diminuía muito. Ele fazia eu tentar duvidar da minha autoestima... O que eu sentia é que de alguma forma eu tava merecendo aquilo. Ele me beliscada porque eu falava alguma coisa que ele não gostou", relembrou Emilly.

Marcos Harter discute com Emilly no BBB 17 Imagem: Reprodução/TV Globo

Marcos Harter acabou expulso do Big Brother Brasil após uma agressão física contra Emilly Araújo. Na época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a abrir um inquérito para apurar se houve lesão corporal.

Ele me pressionou na parede e brigou comigo porque não queria dormir com ele de noite. Ele pressionou minha cabeça no chão e gritou comigo porque não tava ouvindo ele.

Emilly, inclusive, revelou que desistiu de denunciar Marcos por medo de ter de encontrá-lo. "Inclusive, eu não denunciei ele porque achei que teria que vê-lo, ele ia poder tocar em mim de novo. Pra denunciar ele, eu teria que ver ele no tribunal ou em algum lugar. [Não denunciei] por medo. Olha isso, é lógico que a mulher tem direito de uma medida protetiva".

Eu nunca aceitei falar sobre isso e ainda tenho medo de falar sobre isso, porque fui muito atacada por ter sido agredida. Como que isso é possível? Mas aconteceu e eu ainda tenho medo de atacada. Isso vai ao ar e eu sou atacada de novo.

Emily conta que não denunciou o Marcos Harter porque temia ter que encontrar ele novamente no tribunal.



Marcos foi procurado para dar entrevista pro documentário mas não aceitou. #BBBODoc pic.twitter.com/hKPeuW48PQ -- Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 9, 2025

O Big Brother Brasil é marcado na história da TV brasileira por trazer debates para sociedade com base em acontecimentos no confinamento. Na edição 17, a discussão sobre a violência contra a mulher pautou a edição. Nas redes sociais, os fãs da atração lançaram as hashtags #euviviumrelacionamentoabusivo e #meurelacionamentoabusivo com relatos de relações abusivas.

Segundo o "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada, Marcos Harter foi procurado pela produção para trazer a sua versão sobre o caso. Ele, no entanto, mas não quis dar entrevista.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.