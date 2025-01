Tristeza! Não cabe tanta gente no camarote do BBB 25

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Até que demorou, mas elas chegaram com força total nessa reta final dos preparativos para a estreia do BBB 25: as listas de possíveis participantes do camarote.

Virou um esporte nacional tentar adivinhar quem estará confinado no reality show mais querido do país. E o fato é que a realidade nem sempre consegue chegar ao mesmo patamar de delírio de algumas especulações.

Alguns nomes são ventilados há anos. Priscila Fantim, Flávia Pavanelli, Gracyanne Barbosa, Thaynara OG e Diego Hypólito costumam ser anualmente presenças mais garantidas que o Tadeu Schmidt.

E sempre temos as surpresas. Neste ano surgiram excelsas figuras como o ator Diogo Almeida, a atriz Vitória Strada e uns youtubers que tem milhões de seguidores e eu nunca tinha ouvido falar (acontece com frequência).

Enquanto a temporada não começa, fico aqui perdendo meu tempo imaginando como cada um desses nomes se comportará no confinamento. Investigo se homenagearam a Fernanda Torres de maneira convincente no Instagram ou se teria sido obra da equipe. Perco meu tempo com bobagens.

Mas infelizmente não cabe todo mundo no camarote do BBB 25. Parece que serão apenas quatro vagas, o que considero um acerto. Esse desequilíbrio entre a quantidade de anônimos e famosos já cria uma tensão por si só que deu muito certo ano passado.

Agora é aguardar pacientemente a quinta-feira, quando todos os nomes serão anunciados no Big Day. E entrar no ciclo inevitável de frustração e regozijo que marca a experiência social no século 21.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.