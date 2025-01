'Judas', BO e Deus: por que casamento de Hulk com sobrinha da ex 'causou'

O casamento de Hulk, 38, e Camila Ângelo, 35, causou polêmica nas redes sociais no fim de semana. Eles celebraram a união em uma cerimônia religiosa na sexta-feira (3) e estão casados no civil desde 2020. O relacionamento começou em outubro de 2019, meses depois de o jogador de futebol terminar seu casamento com Iran Ângelo, que é tia de Camila.

Relembre a polêmica

Hulk foi casado com Iran entre 2007 e 2019. Eles tiveram três filhos: Ian, de 14 anos; Tiago, de 12, e Alice, de 9. Hulk e Iran anunciaram o término em agosto.

Poucos meses depois, em outubro, o novo relacionamento de Hulk veio à tona. Ele passou a namorar Camila, que é sobrinha de Iran. Naquela época, a jornalista Fábia Oliveira divulgou uma carta que ela teria escrito para a tia, dizendo que eles tinham se permitido "viver um sentimento que estava incubado".

Eles foram alvo de críticas desde que assumiram a relação. Hulk e Camila tiveram duas filhas: Zaya, de 2 anos, e Aisha, de apenas seis meses. Elas são irmãs de Ian, Tiago e Alice por parte de pai. E, por parte de mãe, são primas deles.

Casamento viralizou

A cerimônia religiosa foi realizada na Paraíba e repercutiu nas redes sociais. Tanto o casal quanto os envolvidos no casamento foram alvo de críticas. Jaeder Barreto, produtor responsável pela cerimônia, registrou um boletim de ocorrência relatando os ataques que vem recebendo pelo casamento. "O uso de plataformas digitais ou espaços jornalísticos para disseminar inverdades e incitar ataques não será tolerado e será enfrentado com o rigor da lei", argumentou.

Ian e Tiago, os filhos mais velhos de Hulk com Iran Ângelo, não compareceram à cerimônia. No mesmo dia da cerimônia, Iran Ângelo publicou fotos ao lado de Ian. "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito".

Rayssa Ângelo, irmã de Iran e tia de Camila, detonou a cerimônia em seus Stories. "É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas."

Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Rayssa Ângelo

Rayssa Ângelo, tia de Camila, fala sobre sobrinha e casamento com Hulk Imagem: Reprodução/Instagram

Irmão de Camila, o influenciador Yugnir Ângelo e sua esposa, a também influenciadora Mirela Janis, não compareceram à cerimônia. No dia do casamento, o casal postou vídeos numa lancha com Iran Ângelo. Questionada por um seguidor se não ia ao casamento, Mirela respondeu: "Não. Estamos vivendo nossa vida em paz e feliz".

O jogador de futebol publicou uma foto ao lado de Camila na cerimônia e se disse "blindado". "A melhor coisa é sermos blindados por Deus. Só ele sabe de toda a verdade."

Jogador de futebol Hulk se casou com Camila, sobrinha de sua ex-esposa Imagem: Reprodução/Instagram

Hulk limitou a interação dos internautas em seu perfil no Instagram. Ele usou um recurso na rede social para impedir muitos comentários em suas fotos com a esposa.