Na UTI, Preta Gil apresenta sinais de melhora após a cirurgia, diz boletim

Preta Gil, 50, apresentou "sinais de melhora" após cirurgia de 19 horas para retirada de tumores. Ela segue internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sem previsão de alta médica.

O que aconteceu

Novo boletim médico informa que a artista "andou e iniciou alimentação via oral" após a retirada dos tumores. Ela segue na Unidade de Terapia Intensiva sendo acompanhada por médicos para recuperação total da cirurgia.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral. A paciente está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira", diz o boletim.

Amigos e fãs celebraram a notícia da melhora gradativa de Preta Gil. "Que maravilha, seguimos em oração", escreveu a cantora Gaby Amarantos. "Tamo vibrando na cura", postou a humorista Dada Coelho. A apresentadora Eliana e o cantor Rogério Flausino mandaram corações em comemoração pela informação positiva do boletim médico.

Lembre o que aconteceu com Preta

Preta Gil passou por uma cirurgia para retirar tumores. O procedimento, realizado no Hospital Sírio-Libanês, durou 19 horas.

A artista permanece na UTI. Ela deve ficar na Unidade por mais alguns dias, como já era planejado. mas está estável e conversando,

Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

Cantora revelou que "o câncer voltou", em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.