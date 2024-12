Carol Castro diz que nunca fez procedimento estético: 'Original de fábrica'

Carol Castro, 40, sobre procedimento estéticos, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A atriz contou que nunca passou por um procedimento estético e explicou o motivo. "Eu sempre disse que sou original de fábrica. Não fiz nenhum procedimento, mas não tenho nada contra quem faz, imagina. Infelizmente, há pessoas que estão perdendo a mão."

Eu acho que isso ainda vai ter um nome, essa coisa de não parar de fazer procedimentos. Isso muito me preocupa. Mas, se precisar, um dia farei. Eu acho muito importante, principalmente no trabalho do ator, a expressão facial. Por isso, tenho medo de mexer no rosto Carol Castro

A atriz, que recentemente completou 40 anos, contou também sobre as transformações com a idade. "Eu diria que talvez tenha sido um pouco elevada ao cubo essa transformação dos 40 anos para mim. Eu queria até fazer uma festa de 40 anos ainda, um aniversário fora de época, para poder celebrar melhor tudo o que está acontecendo."