Por onde anda Pedro Leonardo, filho primogênito do cantor Leonardo

Pedro Leonardo, 37, não aparece tanto na mídia quanto outros filhos do cantor Leonardo, 61. Mas o primogênito comanda um programa de televisão na emissora afiliada da Rede Globo em Campinas (SP).

Como está Pedro Leonardo

Pedro Leonardo é apresentador do Mais Caminhos, na EPTV. "Estou lá muito feliz. É um programa só de notícias boas. Temos música, já tivemos culinária, histórias de vida. Mostramos tudo o que tem de bom no interior de São Paulo e no sul de Minas, na região de Varginha."

Ele conta que seu jeito e seus bordões já estão no imaginário dos telespectadores. "O melhor de trabalhar no Mais Caminhos é que eles permitem que eu seja eu."

Pedro é pai de Maria Sophia, 13, e Maria Vitória, 6, que são fruto de seu casamento com Thais Gebelein. Segundo o apresentador, a família foi a grande motivação para que ele conseguisse enfrentar um dos maiores desafios de sua vida: a recuperação de um grave acidente.

Em 2012, ele sofreu um acidente de carro entre as cidades de Araporã e Tupaciguara, em Minas Gerais. "Os médicos falaram para meus pais que eu precisava de toda a dedicação e que tinha um ano para eu me recuperar ao máximo. O que voltou, voltou. O que não voltou, não volta mais", relembrou durante a festa de 50 milhões de seguidores de Virginia, sua cunhada, na última quarta-feira (18).

O filho de Leonardo afirmou que conseguiu se recuperar por completo. "Hoje eu estou 100%, fisicamente, psicologicamente e amorosamente, porque eu tenho uma família maravilhosa."

Já em sua vida profissional, ele conta que foi Leonor Corrêa, irmã de Faustão, que o ajudou a vencer barreiras e se reinventar. "Graças a Deus, a Leonor Corrêa confiou que eu poderia começar a fazer um novo trabalho, que seria apresentar um programa de televisão. Ela foi minha mãe durante muitos anos, me dando bronca igual filho."