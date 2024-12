Gisele Bündchen quer dar luz ao terceiro filho em parto residencial

Gisele Bündchen, 44, será mãe pela terceira vez, com o namorado, Joaqiim Valente, 35.

O que aconteceu

A modelo está no sexto mês de gestação e pretende ter o bebê em casa. Na última viagem que fez com o professor de jiu-jitsu, para a Costa Rica, ela foi fotografada exibindo a barriguinha.

De acordo com a revista People, Gisele pretende dar luz ao bebê em sua residência, avaliada em 11 milhões de dólares (cerca de 70 milhões de reais), em Miami, nos Estados Unidos. Ela já é mãe de Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, 47, que durou 13 anos.

Bündchen já tem experiências anteriores com partos em casa, naturais e sem o uso de anestesia. Segundo uma fonte próxima ao casal, eles estão felizes e animados com a nova fase da relação. "Eles começaram como amigos e estão namorando seriamente há mais de um ano. Ela está radiante com a gravidez e se sente saudável. Gisele está planejando outro parto em casa".