Daniel Castro: Virada gospel do SBT ainda não tem alvará e irrita moradores

A programação de fim de ano do SBT será uma virada gospel, dedicada ao gênero. Durante o Splash Show desta quarta-feira (11), Daniel Castro, editor do Notícias da TV, falou sobre as decisões da emissora que agora está sob o comando de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos.

Segundo Daniel, o evento não está liberado para acontecer. Ele revela que a virada gospel do SBT ainda não tem alvará da prefeitura de São Paulo, e sofre com protestos de vizinhos do Allianz Parque, onde a festa está prevista para acontecer.

Os vizinhos do Allianz Parque, em São Paulo, estão fazendo um movimento para que não ocorra esse evento, porque é no dia 31 [de dezembro] e isso vai impedir que as pessoas saiam de casa ou recebam visitas.

Daniel Castro

Leão Lobo comentou que Silvio, ainda em vida, ironizava a possibilidade do SBT virar uma igreja. "Agora parece que está virando, né? A piada dele virou uma triste realidade".

Nada contra a igreja. É porque igreja é igreja, e televisão é televisão. Basta ver a Record, que não sai daquilo porque é atrelada a uma igreja.

Leão Lobo

Assista ao Splash Show na íntegra:

