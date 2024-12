Perline: Record precisa se mexer para reformular A Fazenda com urgência

O reality show A Fazenda (Record) precisa ser reformulado urgentemente, afirmou Gabriel Perline no Central Splash desta terça-feira (10).



Uma informação sobre a próxima Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 16" (Record) foi vazada nas redes sociais, o que levantou questionamentos sobre o andamento do reality show. O boato antecipa que a última disputa acontece no próximo sábado (14).

Perline e a apresentadora Bárbara Saryne acreditam que, se o vazamento for confirmado, isso pode acelerar a dinâmica do programa. "Chega um momento em que o público já está cansado. O reality poderia ser um pouco mais curto", opinou Bárbara.

Para Gabriel Perline, esse tempo de duração e o cansaço do público são provas da necessidade de um novo formato para o reality da Record.

Precisa urgentemente de uma reformulação da Fazenda, o quanto antes. Não dá para ficar apostando só no carisma do elenco (...) Se você já tem um formato totalmente fechado e não está disposto a mexer nele, e o elenco flopa no primeiro mês? Amor, não tem salvação.

Gabriel Perline

O convidado do Central acredita que este foi o caso da atual temporada do reality. O elenco acabou não justificando a audiência, o que resultou em uma 16ª edição fraca.

Bota a Galisteu para trabalhar todos os dias. Não fica enganando o público com as coisas do PlayPlus, omitindo informações para a gente (...) Crie situações onde de fato as pessoas vão ser surpreendidas ali dentro.

Gabriel Perline

