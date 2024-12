Filha de Ana Maria que vive isolada reaparece na Globo e recorda apoio

Mariana Maffeis, 41, filha de Ana Maria Braga, 75, alcançou a maturidade ao mesmo tempo em que o "Mais Você" se consolidava nas manhãs da Globo. A professora de yoga, que leva uma vida isolada no interior de São Paulo, retornou à emissora para celebrar os 25 anos do programa comandado pela mãe.

Em conversa com Splash, ela relembrou o período em que acompanhava a apresentadora nos bastidores do canal — em especial quando a comunicadora foi diagnosticada com câncer colorretal, em 2001. À época, a famosa passou por quimioterapia e radioterapia, e ficou curada.

Eu estava numa época em que tinha acabado o colégio, ela teve o câncer dela. Eu a acompanhava muito aqui [na Globo]. É uma alegria poder voltar a um lugar que eu me senti tão em casa, entre camarins, estúdio, corredor... É uma alegria. Mariana

Professora de yoga destaca o serviço à sociedade prestado pelo programa da mãe. "É um privilégio poder testemunhar esses 25 anos, ter me tornado mulher junto com o Mais Você", completa.

Bastidores de especial 25 anos de Mais Você Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Ana Maria comandou o 25º aniversário do "Mais Você", na segunda-feira (9), durante especial na Globo. Ela recebeu parte da família, amigos e funcionários para celebrar a data especial. Mariana estava acompanhada do marido, Badarik González, e dos filhos, Joana, Maria, Varuna e Hima.

Apresentadora falou da alegria em ver a filha e os netos na plateia. "É a continuidade da família. Hoje, estando aqui com eles, a emoção foi maior ainda. E a responsabilidade vai duplicando cada vez que você vê um neto nascer."

Minha família foi criada com a fama, fama não porque eu trabalho muito... É exatamente esse trabalho que me permitiu, com vocês aí do outro lado, que me permitiu dar o que eu posso dar para os meus filhos, meus netos. Ana Maria, em entrevista a Splash

Filha da apresentadora vive em um sítio em Botucatu (SP) e leva um estilo de vida simples. "Eu fui escolhida por esse estilo de vida", contou em uma entrevista em maio.

Mariana é a primogênita de Ana Maria, fruto do casamento entre a apresentadora e o economista Eduardo de Carvalho. Ela, que é professora de yoga, pratica a filosofia Vedanta Vaishnava.

25 anos do 'Mais Você'

'Mais Você' completa 25 anos com especial na Globo Imagem: Globo/Daniela Toviansky

Ana Maria comandou o 25º aniversário do "Mais Você". A apresentadora, que está na Globo desde 1999, recebeu familiares, amigos, funcionários e imprensa para celebrar o marco.

Agora eu já me consolidei nas manhãs. Todo mundo ficava dizendo: 'não dura um mês'. Aí foi durando dez? A gente vem fazendo o que gosta. Tem dado certo, e eu agradeço a todo mundo que me acompanha. E agora, com essa novidade de que a gente vai também fazer um programa à noite, eu estou muito entusiasmada. Eu acho que para o ano que vem promete. O bicho é bom.

Em 1999, Ana Maria foi convidada para integrar a Globo, onde estreou o programa "Mais Você". Inicialmente focado no público feminino, o programa evoluiu para um formato de variedades para toda a família.

Ao longo dos anos, o programa passou por diversas transformações, incluindo mudança de estúdio e cenários inovadores, como a "casa de cristal" em meio à Mata Atlântica. Hoje, o programa é apresentado direto dos estúdios em São Paulo.